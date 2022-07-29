Arnavutköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

29.07.2022 15:05

Arnavutköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada 7 gencin kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar kameraya yansıdı Arnavutköy'de gece saatlerinde 7 gencin bir kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

7 gencin kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde 7 gencin bir kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Otoyolda yapılan tehlikeli yolculuk böyle kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin kasasında 7 kişi yolculuk etti. İçlerinde çocuk ve gençlerin bulunduğu tehlikeli yolculuk, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı çocukların ayaklarını kasadan aşağıya doğru sarkıttıkları görüldü.

YORUMLAR
500
Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement