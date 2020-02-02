Arnavutköy'de "Kanal İstanbul" yürüyüşü - Son Dakika
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Arnavutköy'de "Kanal İstanbul" yürüyüşü

6 saat önce

"Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu", Kanal İstanbul Projesi'ni protesto etmek için Arnavutköy Sazlıbosna köyünde yürüyüş yaptı.

Arnavutköy'de

"Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu", Kanal İstanbul Projesi'ni protesto etmek için Arnavutköy Sazlıbosna köyünde yürüyüş yaptı.

Sosyal medyada organize olan olan grup, otobüslerle yürüyüş alanına gelerek burada bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Kanal İstanbul projesinin planlandığı güzergahın bir parçası olan bu rotada, 'iki deniz arasında yaşam var' diyerek yaşamı, Kuzey Ormanları'nı, geleceklerini savunan tüm İstanbullularla birlikte yürümeyi umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gruptakiler, protesto yürüyüşlerine devam edeceklerini bildirdi.

Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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