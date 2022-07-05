Arnavutköy'de kanlı pusu! Gece yarısı kurşun yağmuruna tutulan aileden 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de kanlı pusu! Gece yarısı kurşun yağmuruna tutulan aileden 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

05.07.2022 12:15

Arnavutköy'de araçlarıyla evlerinin önüne yaklaşan aileye, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Suikast sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde araçları ile evlerinin önüne yaklaşan 3 kişilik aileye henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdılar. Araç içerisinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken biri küçük çocuk 2 kişi yaralandı.

ONLARCA EL ATEŞ AÇTILAR

Polis olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Basetemur, karısı ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla evinin önüne yanaştığı esnada başka bir otomobil ile gelen kişi veya kişiler henüz bilinmeyen bir sebeple aracın içerisine onlarca el ateş açarak saldırı düzenledi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Araç içerisinde şoför koltuğunda otura Mehmet Basetemur ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kızı ve karısının tedavileri devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis her yerde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri arıyor.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kanlı pusu! Gece yarısı kurşun yağmuruna tutulan aileden 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de kanlı pusu! Gece yarısı kurşun yağmuruna tutulan aileden 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement