ARNAVUTKÖY'DE KAR NEDENİYLE TERK EDİLEN AÇARLAR YOLLARDAN ÇEKİLİYOR - Son Dakika

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Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

İstanbul'da şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle birçok sürücü aracını yollarda bırakarak evlerine geçti. Kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ana arterlerde gelişigüzel park edilen ve kar küreme çalışmalarına engel olan araçlar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından çekicilerle alınarak belediye otoparkına götürülüyor.