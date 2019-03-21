Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Kariyer Festivali

Arnavutköy'de Kariyer Festivali

1 saat önce

Bu yıl ikinci kez kapılarını açan "Kariyerfest" üniversiteye girecek öğrencilerin okul tercihlerinde rehber olacak.

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Bu yıl ikinci kez kapılarını açan "Kariyerfest" üniversiteye girecek öğrencilerin okul tercihlerinde rehber olacak. 25 üniversitenin katıldığı festival Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı solonda 22 mart tarihine kadar açık olacak.

Arnavutköy Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen "Kariyerfest" programının açılışı Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı solonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, üniversitelerden görevliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. "Kariyerfest" 25'in üzerinde üniversitenin standına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca fuarda Arnavutköy Belediyesinin bilgi evleri ve arama kurtarma faaliyetleri gösteren ARKUR için de bilgilendirme standı kuruldu. Öğrencilerin sıkılmamaları için stantların kurulu olduğu salonun yan tarafına mini golf ve çeşitli aktivitelerin yapıldığı stantlar kuruldu.

"Arnavutköy bilim merkezini açacağız"

Üniversitelerin açtıkları stantlar ile öğrencileri bilgilendirdiğini ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, " Üniversite stantlarımızın yanında kendi eğitim kurumlarımız ve kültür merkezlerimiz hakkında bilgi veriyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Karıyerfest etkinliğimiz buraya katılan öğrencilerimize eminim ki faydalı olacaktır. Ayrıca bu etkinliği eğlenceli hale getirmek için mini golf ve çeşitli aktivitelerin yapıldığı stantlarımız mevcuttur. Gençlerin üniversiteyi kazandıktan sonraki dönemlerinde eğitim yardımları ve eğitim altyapılarını oluşturmak ile alakalı bir çok çalışmalarımız bulunuyor. Bu dönem Arnavutköy bilim merkezini açacağız. Burada gençlerimizin kendi yeteneklerini bulma olanakları da yakalayacaklar" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Dijital Dünya Kariyer Fırsatları, Avrupa'da Eğitim Sistemi, Medya ve Algı Yönetimi ve Sosyal Medya Kullanımı gibi konularda gün boyu konferanslar verilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:18 Kaynak: İHA

Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy, Güncel
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