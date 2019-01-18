Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Karnesini Getiren İlkokul Öğrencilerine Hikaye Seti Hediye

Arnavutköy'de Karnesini Getiren İlkokul Öğrencilerine Hikaye Seti Hediye

48 dakika önce

Arnavutköy'de karnesini getiren ilkokul öğrencilerine hikaye seti hediye ARGEM karne sevincini taçlandırıyorİSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi yarıyıl tatili boyunca karnesini ARGEM şubelerine getiren tüm ilkokul öğrencilerine hikaye seti hediye edecek.

Arnavutköy'de karnesini getiren ilkokul öğrencilerine hikaye seti hediye
ARGEM karne sevincini taçlandırıyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi yarıyıl tatili boyunca karnesini ARGEM şubelerine getiren tüm ilkokul öğrencilerine hikaye seti hediye edecek.
Arnavutköy Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yarıyıl döneminde karnesini alan ve Merkez, Bolluca, Hadımköy Kiptaş, Anadolu ve Haraççı Gençlik Eğitim Merkezleri şubelerine getiren tüm ilkokul öğrencilerine çeşitli hikaye kitapları hediye edecek. Bu sayede içerisinde Türk destanları bulunan dokuzlu hikaye setini alan öğrenciler, yarıyıl tatilini daha faydalı geçirebilecek.
"Öğrenciler yarıyıl tatillerini hem okuyarak hem de dinlenerek geçirecekler"
İlkokul öğrencilerinin bu etkinlikle daha faydalı bir yarıyıl geçireceklerinin altını çizen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "Karnesini getirene hikaye seti hediye. Yarıyıl tatillerini hem okuyarak hem de dinlenerek geçirmelerinizi sağlayacağız. Böyle güzel çocuklar yetiştirdikleri için tüm ailelerimizi tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı, güzel ömürler nasip etsin. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Genel
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