İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

02.08.2022 12:47
İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de karşı şeride geçen otomobilin ciple çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de karşı şeride geçen otomobilin ciple çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Hadımköy istikametine seyir halindeki 34 UEN 72 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yolun karşısına geçti.

Karşı yönde seyir halindeki 34 CDN 052 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi ile çarpmanın etkisiyle devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun Sultangazi istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Hadımköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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