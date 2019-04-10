Arnavutköy'de Kasabın Kasasını Çalan Hırsızlar Kamerada
1 saat önce
Arnavutköy'de 5 ay önce açılan ve son bir ay içerisinde ikinci kez soyulan kasap dükkanındaki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Arnavutköy
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:49 Kaynak: DHA
'de 5 ay önce açılan ve son bir ay içerisinde ikinci kez soyulan kasap dükkanındaki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ay içinde ikinci kez soyulan kasap, hırsızlara seslendi; "Bu kadar uğraşmanıza gerek yok, et lazımsa gelin vereyim. Kasayı boşuna kurcalamayın" dedi.
Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl
Caddesi üzerindeki bir kasap dükkanında yaşandı. Geçtiğimiz ay 3 hırsızın girdiği ve kasada bulunan 2 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı kasap dükkanı bu kez yine hırsızların hedefindeydi. Çalan alarma ve güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsızlar, iş yerindeki yazar kasayı aldıkları gibi kaçtı. Arnavutköy'deki hırsızlık olayı kameralara yansıdı. Kasap dükkanının sahibi Hacı Polat, "Kasanın içinde para yoktu. Ama kasa da değerli birşey. Bu kadar uğraşmanıza gerek yok, et lazımsa gelin vereyim. Kasayı boşuna kurcalamayın" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Hırsızların kapıyı zorlaması
-İçeri girmesi
-Kasayı almaları
- Aktüel
kamera
-Polat ile röp
-Genel ve detaylar - İstanbul
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