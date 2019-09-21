Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi
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Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi

32 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) adliyeye sevkedildi.

Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi, System.String[]
Özgür EREN - İstanbul DHA -  ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve  üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) adliyeye sevkedildi. Veysel Aydın gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının sevki


Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:49 Kaynak: DHA
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