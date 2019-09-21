Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi
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ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:09 Kaynak: DHA
Özgür EREN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) adliyeye sevkedildi. Veysel Aydın gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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