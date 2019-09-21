Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi
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Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) adliyeye sevkedildi.

Arnavutköy'de katliam yapan zanlı adliyeye sevkedildi, System.String[]
Özgür EREN - İstanbul DHA -  ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve  üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) adliyeye sevkedildi. Veysel Aydın gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
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