Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı
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ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın
(24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Veysey Aydın'ın katliam yaptığı binanın önündeki üvey babasına ait araca binip uzaklaşması görülüyor.
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