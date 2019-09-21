Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı
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Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve  üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Veysey Aydın'ın katliam yaptığı binanın önündeki üvey babasına ait araca binip uzaklaşması görülüyor.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:30 Kaynak: DHA
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