Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy- Sultangazi yolunda halı yıkama firmasına ait transfer aracı kaza yaptı. Kaza sonrası yaralanan şahıs sedye ile taşınırken polis ekiplerine, "Araçta değerli halılar var arkadaşlarım gelene kadar bekler misiniz" dedi.

Kaza, bugün saat 09.30'da - Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba ışıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EDN 854 plakalı otomobil arıza nedeni ile sol şeritte dörtlüler yanık şekilde beklemeye başladı. Bir halı yıkama firmasına ait 34 BM 0823 plakalı transfer aracı da cadde üzerinde ilerlerken aracın durmuş olduğunu fark edemedi ve arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile halı yıkama firmasında çalışan K.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılmak istendi. Sedye üzerinde taşınan yaralı polis ekiplerine, "Aracımda değerli halılar var arkadaşlarım gelene kadar ayrılmayın lütfen" dedi. - İSTANBUL