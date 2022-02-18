Üye Girişi
Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı

18.02.2022 10:55
Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı

Arnavutköy-Sultangazi yolunda halı yıkama firmasına ait transfer aracı kaza yaptı.

Arnavutköy- Sultangazi yolunda halı yıkama firmasına ait transfer aracı kaza yaptı. Kaza sonrası yaralanan şahıs sedye ile taşınırken polis ekiplerine, "Araçta değerli halılar var arkadaşlarım gelene kadar bekler misiniz" dedi.

Kaza, bugün saat 09.30'da - Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba ışıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EDN 854 plakalı otomobil arıza nedeni ile sol şeritte dörtlüler yanık şekilde beklemeye başladı. Bir halı yıkama firmasına ait 34 BM 0823 plakalı transfer aracı da cadde üzerinde ilerlerken aracın durmuş olduğunu fark edemedi ve arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile halı yıkama firmasında çalışan K.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılmak istendi. Sedye üzerinde taşınan yaralı polis ekiplerine, "Aracımda değerli halılar var arkadaşlarım gelene kadar ayrılmayın lütfen" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Sultangazi, Edirne, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:04 Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement