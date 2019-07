Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)

Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA Arnavutköy 'de, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden can pazarı yaşandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Sazlıbosna'da meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmayla birlikte her iki araç yolun dışına savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazada can pazarı yaşanırken araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.