Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Kaza Yapan Minibüs Yan Yattı

Arnavutköy'de Kaza Yapan Minibüs Yan Yattı

2 saat önce

Arnavutköy'de, kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan minibüsle çarpıştı.

Arnavutköy'de Kaza Yapan Minibüs Yan Yattı, System.String[]
Arnavutköy'de, kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Arnavutköy'de trafik ışıklarında 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yağışın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil ile çarpışan minibüs yan yattı. Kaza, Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy istikametinden Arnavutköy istikametine seyir halinde olan 34 NE 0201 plakalı otomobil ile ışıklardan karşıya geçmek isteyen 34 DZ 1915 plakalı minibüs çarpıştı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yaşanan kazada savrulan minibüs yola yan yattı. Minibüs sürücüsü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Arnavutköy Belediyesi yol bakım ekipleri kaza nedeniyle zarar gören trafik ışıklarını kontrol ederken, yola dökülen yakıtı ve kopan parçaları temizledi. Olay yerine çağrılan vinç ile devrilen minibüs kaldırılarak çekici yardımıyla götürüldü.

Yaşanan kazada sürücülerden yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Hasar gören trafik ışıkları ve trafik levhalarının da onarılması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Arnavutköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Açıkladı! Artık Bu Araçlar da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Kullanabilecek FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:09:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Kaza Yapan Minibüs Yan Yattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]