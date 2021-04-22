ARNAVUTKÖY'DE KAZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; BİR KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de minibüs ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada minibüste bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise yaralandı.

Kaza saat 17.30'da Arnavutköy ? Kayabaşı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Kayabaşı'ndan Arnavutköy yönüne giden 34 TG 7674 plakalı otomobil ile Aydın Gönül yönetimindeki 34 LBY 833 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle önce bariyerlere çarpan minibüs daha sonra yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen minibüse bu kez de karşı yönden gelen hafif ticari bir araç çarpıştı. Minibüs devrilirken trafikteki diğer sürücüler yardıma koştu. Minibüs içindeki 2 kişi, vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen minibüsün içinden çıkarılan sürücü Aydın Gönül'ü, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Servis minibüsünden çıkarılan Mevlüt Özdemiş'in ise kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Metro şantiyesinde çaycı olarak çalıştığı öğrenilen Mevlüt Özdemiş'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Eski Edirne Caddesinin her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme devam ederken, trafik yoğunluğu kazaya karışan 3 aracın da çekicilerle çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.