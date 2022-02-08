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Arnavutköy'de kazada can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de kazada can pazarı: 2 yaralı

08.02.2022 13:49
Arnavutköy'de kazada can pazarı: 2 yaralı

Arnavutköy'de özel bir diyaliz merkezine ait minibüs yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Arnavutköy'de özel bir diyaliz merkezine ait minibüs yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Yan yatan minibüsteki 2 hasta yaralanırken, sağlık ve jandarma ekipleri aracın camını tekmeleyerek kırarak yaralıları araçtan çıkardı. Kazada yaşanan can pazarı ise böyle görüntülendi.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Arnavutköy - Hadımköy yolu Çilingir mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi'de faaliyet gösteren özel bir diyaliz merkezine ait 34 RZ 0417 plakalı minibüsün şoförü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda aracının hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Minibüste bulunan 2 hasta yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Camı tekmeleyerek kırdılar, can pazarı böyle görüntülendi

Yaralılara müdahale eden sağlık ve jandarma ekipleri yaralıları araçtan çıkarmak için aracın ön kısmındaki camı tekmeleyerek kırdı. Yaralılara ilk müdahale devrilen araç içerisinde sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Ardından yaralılar kırılan camdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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Jandarma, Minibüs, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kazada can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kazada can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika
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