Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada

01.03.2022 12:04
Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Sungur Sokak'ta meydana geldi. Yol ayrımında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada
Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Arnavutköy'de kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulması kamerada - Son Dakika
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