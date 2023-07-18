Arnavutköy'de kendi kendine zarar veren adam polis tarafından durduruldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de kendi kendine zarar veren adam polis tarafından durduruldu

18.07.2023 09:27

Arnavutköy'de eşi ve komşularıyla tartışan bir adam eline aldığı bıçakla sokağa çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri, şahsın üstlerine yürümesi üzerine havaya ateş açarak durdurdu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Arnavutköy'de eşine ve komşularına kızan adam sokak ortasında bıçakla kendine zarar verdi

Kendisine zarar veren adamı polis havaya ateş ederek durdurdu: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de eşi ve komşularıyla tartışan bir adam eline aldığı bıçakla sokağa çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Olay yerine gelerek şahsı sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri, şahsın üstlerine yürümesi üzerine durdurmak için havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre evde eşi ve komşularıyla tartışan Metin Y. tartışma sonrasında eline aldığı ekmek bıçağı ile sokağa çıktı. Dakikalarca sokakta bağırıp küfür eden şahıs ardından kendisine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İkna çalışması esnasında Metin Y. ekiplerin üzerine yürüyünce polis havaya ateş açarak şahsı durdurdu. Dakikalarca süren ikna çalışmalarının ardından bıçağı bırakan Metin Y. ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kendi kendine zarar veren adam polis tarafından durduruldu - Son Dakika
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