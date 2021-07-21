Arnavutköy'de kesilen kurbanların kanları Sazlıdere Barajı'na akıttı. Baraja karışan bir derenin suları kızıla boyandı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaçak kesim alanlarında kurban kesimi yapan vatandaşlar, kesilen kurbanların kanlarını Sazlıdere Barajı'na akıttı. Dereden Sazlıdere Barajı'na oluk oluk akan kanı gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntü dökümü:---------------Kırmızı derenin görüntüsü
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE KESİLEN KURBANLARIN KANI SAZLIDERE BARAJI'NA AKTI - Son Dakika