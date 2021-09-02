ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

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Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de kilerde çıkan yangın bitişiğindeki apartmana sıçramasın diye mahalleli seferber oldu. Yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde öğle saatlerinde bahçede bulunan kilerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Yangının binaya sıçrama riskine karşı ellerine aldıkları kova ve hortumlarla yangına müdahale eden bina sakinlerinin o anları kameralara yansıdı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.