Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın Havadan Görüntülendi

Arnavutköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın Havadan Görüntülendi

15 dakika önce

Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın Havadan Görüntülendi, System.String[]
Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına 40 itfaiye aracı ve 129 personel müdahale ederken yangın anı havadan görüntülendi.

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir sokak üzerinde 10 bin metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı kimyasal fabrikasında 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 129 personelin 40 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın anında fabrikada bulunan kimyasal ürünlerde zaman zaman patlamalar yaşandı.

Fabrikadan yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kaplardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken gökyüzünü kaplayan dumanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

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