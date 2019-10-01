Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)
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Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

Arnavutköy'de kimyasal paniği (1), System.String[]

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

- İstanbul

Haraççı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:28 Kaynak: DHA
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Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı!
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