Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de kimyasal paniği
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Arnavutköy'de kimyasal paniği

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de kimyasal paniği

Haraççı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı!
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