Arnavutköy'de kimyasal paniği
1 saat önce
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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