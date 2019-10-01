Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de kimyasal paniği (2)
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Arnavutköy'de kimyasal paniği (2)

1 saat önce

Kimyasal madde bulunan 12 bidon yola düştü.

Arnavutköy'de kimyasal paniği (2), System.String[]
Kimyasal madde bulunan 12 bidon yola düştü.

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü  bidonlar paniğe yol açtı.
Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Bidonlara arkadan gelen araçlar çarparak zarar gördü. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Bidonlarda "hidrojen peroksit" bulunduğu belirtildi

Görüntü Dökümü:
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-Bidonlar
-Ekiplerin çalışması
-Bidonlardan çıkan duman
-Hasar gören araçlar
-Detaylar

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İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:22 Kaynak: DHA
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