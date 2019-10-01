Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de kimyasal paniği (2)
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Arnavutköy'de kimyasal paniği (2)

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

Arnavutköy'de kimyasal paniği (2), System.String[]
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü  bidonlar paniğe yol açtı.
Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Bidonlara arkadan gelen araçlar çarparak zarar gördü. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Bidonlarda "hidrojen peroksit" bulunduğu belirtildi


Haraççı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:23 Kaynak: DHA
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Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı!
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