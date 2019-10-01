Arnavutköy'de kimyasal paniği (2)
1 saat önce
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:23 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı. Haraççı
- Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Bidonlara arkadan gelen araçlar çarparak zarar gördü. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Bidonlarda "hidrojen peroksit" bulunduğu belirtildi
Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan sigara yasağı düzenlemesine ilişkin açıklama: Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz Milli Savunma Bakanı Akar: Harekata hazırız, bu işin şakası yok Adnan Oktar davasında mahkemeden suç duyurusu! Oktar, avukata selam göndermiş