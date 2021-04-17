Arnavutköy'de kısıtlamayı hiçe sayan gençler yol kenarında müzik çalıp oynadı - Son Dakika

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Arnavutköy'de kısıtlamayı hiçe sayan gençler yol kenarında müzik çalıp oynadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda bir grup genç araçlarını yol kenarına çekerek oyun oynadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan ve çevreye rahatsızlık veren gençler oyun oynarken arkadaşlarına da videolarını çektirdiler.

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde bir grup genç dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının bağladığı ilk saatlerde araçlarını yolun ortasına çekerek son ses müzik açtı. Araçlarından son ses müzik açan gençler ne maske taktı, ne de sosyal mesafeye uydu. Dakikalarca oyun oynayan gençleri ise bir arkadaşları cep telefonu kamerası ile kaydetti.