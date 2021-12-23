Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu - Son Dakika

Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu

İSTANBUL - Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kıyıya ölü yunus balığı vurdu.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde kayalıklara çarpan ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Vatandaşlar, balığın yanına gidip yaşayıp yaşamadığına baktı. Sahilde dolaşırken yunus balığına rastlayan Selçuk Işık, "Sahilde tur atıyorduk geçerken gördük. Görünce şaşırdık hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum neden öldüğünü bilmiyoruz" dedi.