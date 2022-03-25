Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

25.03.2022 14:31
Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sahil kısmında temizlik yapan bir belediye işçisi kıyıya vurmuş erkek cesedi fark etti.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde sahil kısmında temizlik yapan bir belediye işçisi kıyıya vurmuş erkek cesedi fark etti. İşçinin sahil güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahil tarafında temizlik yapan belediye işçisi sahil kısmında yatan erkek cesedine rastladı. Belediye işçisinin sahil güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler cesedin bulunduğu alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 32 yaşında olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden Selçuk Ürün olduğu tespit edildi. Ekipler Selçuk Ürün'ün intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıyor. - İSTANBUL

Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

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Sahil Güvenlik, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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