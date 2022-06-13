Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

13.06.2022 13:03

Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VZ 826 plakalı kamyonet sola dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Araç sürüklenirken, kazada şoför hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yan yatan kamyonet çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:58:52. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement