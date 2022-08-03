Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı kamerada

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra başka bir otomobile çarparak şarampole uçtu. Feci kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı kadına müdahale ettiği sırada vatandaşlar ise devrilme tehlikesi olan otomobili düşmesin diye tuttu. Yaşanan can pazarı böyle görüntülendi.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Abbas Deniz yönetimindeki 34 UEN 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Karşı yola geçen otomobil Doğan Ciğerci yönetimindeki 34 CDN 052 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CDN 052 plakalı araç takla atarken, 34 UEN 72 plakalı otomobil ise şarampole uçtu. Araçlarda bulunan 1'i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 2'si ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken, 1 hafif yaralı da tedbir amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı.

Otomobil kadının üzerine devrilmesi diye tuttular

Şarampole yuvarlanan 34 UEN 72 plakalı otomobildeki kadın kazada araçtan düştü. Yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar da koştu. Sağlık ekiplerinin kadına müdahale ettiği sırada vatandaşlar ise devrilme tehlikesi olan otomobili düşmesin diye tuttu. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını anlattı

Kaza anında aynı yolda seyir halinde olan servis minibüsü şoförü Ramazan Kaya, "Araba karşı şeride geçtiği için burada büyük bir kaza oldu. Ben de yoldan geçerken gördüm durdum. Yoldaki sette araba sektiği için istikametini kaybediyor" dedi. - İSTANBUL