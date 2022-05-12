Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada

12.05.2022 13:56

Arnavutköy'de içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğu otomobil freni boşalması üzerine kaymaya başladı.

Arnavutköy'de içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğu otomobil freni boşalması üzerine kaymaya başladı. Kayan otomobil yol kenarındaki mantarlara çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde iddiaya göre içerisinde küçük bir çocuğun yalnız kaldığı otomobilin frenleri nedeni bilinmeyen bir şekilde boşaldı. Freni boşalan otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Otomobil sahibi aracın peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Şans eseri yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"BİRİSİ ARABAYI DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Olayın yaşandığı esnada cadde üzerinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan Ali Çetinkaya, "Ben burada atölyede çalışıyorum dün kazayı duydum dışarıya çıktım. Aracın içerisinde bir çocuk vardı, el frenini boşaltmış galiba. Birisi de önden arabayı tutmaya çalışıyordu, arabanın içinde bir problem yoktu, çocuk yaralanmamıştı. Genelde burası hep arabayla dolar ama şans eseri o esnada yol boştu" dedi.

(Batuhan Toprak-İHA)

Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada
Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada
Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada
Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada - Son Dakika


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