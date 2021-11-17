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Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü - Son Dakika

Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü

17.11.2021 10:10

Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü Arnavutköy'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülürken, kan izleri apartmanın büyük bir kısmında görüldü Arnavutköy'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü

Arnavutköy'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülürken, kan izleri apartmanın büyük bir kısmında görüldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası olayın yaşandığı apartmanda büyük bir korku yaşanırken, kan izleri apartmanın büyük bir kısmında görüldü.

Olay, dün gece 22.30'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın ikinci katında silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2. katındaki kan izlerini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Binaya gelen polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar geldiğini tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olabileceği düşünülüyor.

Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü
Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü

Kuyumcu, Cinayet, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de korkunç cinayet: Kan izleri dairenin dışında da görüldü - Son Dakika


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