Arnavutköy'de korkutan yangın - Son Dakika
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Arnavutköy'de korkutan yangın

03.04.2022 23:19
Arnavutköy'de korkutan yangın

Arnavutköy'de bir binanın altında depolanan plastik malzemeler bilinmeyen nedenle alev aldı.

Arnavutköy'de bir binanın altında depolanan plastik malzemeler bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Giray Sokak'ta bulunan bir binanın altında depolanan plastik malzemeler bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede depo olarak kullanılan alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Haraççı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de korkutan yangın - Son Dakika


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