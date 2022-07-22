Yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yakınındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy'de korkutan yangın - Son Dakika

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