Arnavutköy'de korkutan yangın - Son Dakika
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Arnavutköy'de korkutan yangın

22.07.2022 10:23
Arnavutköy'de korkutan yangın

Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yakınındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de korkutan yangın - Son Dakika
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