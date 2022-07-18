ARNAVUTKÖY'DE KORNAYA BASARAK UYARAN İETT OTOBÜSÜNÜN ŞÖFÖRÜNE SALDIRI

ARNAVUTKÖY'de caddeye park edilen otomobil nedeniyle geçmekte zorlanan İETT otobüsünün şoförü, otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kadınlar, İETT şoförüne sinirlenerek saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de dün 17.00 sıralarında caddeye hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsünün şoförü dönüş yapamadı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen otomobilin sürücüsü aracından indi. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kadınlar İETT otobüsünün camına vurarak şoföre hakret edip saldırmaya çalıştı. Şoför otobüsün kapısını kapatarak kendisini korumaya çalışırtı. O anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen şoför, otomobil sürücüsünün yolu açmasısın ardından yoluna devam etti.