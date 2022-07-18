ARNAVUTKÖY'DE KORNAYA BASARAK UYARAN İETT OTOBÜSÜNÜN ŞÖFÖRÜNE SALDIRI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE KORNAYA BASARAK UYARAN İETT OTOBÜSÜNÜN ŞÖFÖRÜNE SALDIRI

18.07.2022 13:07

ARNAVUTKÖY'de caddeye park edilen otomobil nedeniyle geçmekte zorlanan İETT otobüsünün şoförü, otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı.

ARNAVUTKÖY'de caddeye park edilen otomobil nedeniyle geçmekte zorlanan İETT otobüsünün şoförü, otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kadınlar, İETT şoförüne sinirlenerek saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de dün 17.00 sıralarında caddeye hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsünün şoförü dönüş yapamadı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen otomobilin sürücüsü aracından indi. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kadınlar İETT otobüsünün camına vurarak şoföre hakret edip saldırmaya çalıştı. Şoför otobüsün kapısını kapatarak kendisini korumaya çalışırtı. O anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen şoför, otomobil sürücüsünün yolu açmasısın ardından yoluna devam etti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE KORNAYA BASARAK UYARAN İETT OTOBÜSÜNÜN ŞÖFÖRÜNE SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE KORNAYA BASARAK UYARAN İETT OTOBÜSÜNÜN ŞÖFÖRÜNE SALDIRI - Son Dakika
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