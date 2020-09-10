Arnavutköy'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Arnavutköy'de korona virüs denetimi

Arnavutköy'de korona virüs denetimi Arnanvutköy'de korona virüs denetimine katılan Kaymakam Ahmet Odabaş ilçe esnafını teker teker dolaştı.

Arnavutköy'de korona virüs denetimi

İSTANBUL - Arnanvutköy'de korona virüs denetimine katılan Kaymakam Ahmet Odabaş ilçe esnafını teker teker dolaştı. Caddelerde ve minibüslerde denetimler yaptı. Maske takmayanlara ceza yağdı.

İstanbul genelinde korona virüs denetimleri devam ediyor. Arnavutköy'de Kaymakam Ahmet Odabaş ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürü Murat Sevginin öncülüğünde yapılan denetimlerde otobüs ve minibüsler denetlendi. Daha sonra Kaymakam ve emniyet müdürü ilçede dolaşarak, maske takmayan vatandaşları uyarıp, esnafları dolaşıp uyardı. Kurallara uymayanlara ise ceza yazıldı.

Denetimle ilgili bilgi veren Anavutköy İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Ekiplerimizin yaptığı haftalık kapsamlı denetimler var. Biz her hafta arkadaşlarımıza eşlik ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyor, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Malum ki kış ayları yaklaşıyor, kış ayları ile birlikte vakalarda artış görülme ihtimali çok yüksek. O yüzden vatandaşlarımızın şuanda kurallara çok sıkı uymaları lazım. Vatandaşımız toplu ulaşım araçlarına ayakta kesinlikle binmeyecekler. Eğer şoförler ayakta yolcu alıyorsa, derhal bize bildirecekler. Tedbirlere uyulduğu sürece en kısa zamanda bu salgını atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de korona virüs denetimi

Ahmet Odabaş, Arnavutköy, İstanbul, Otobüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de korona virüs denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Gün boyu süren koronavirüs denetimleri biter bitmez minibüsler yine tıka basa doldu Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına kafa karıştıran yanıt: Ne yapacağımıza millet karar verecek Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi         
17:26
Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı         
16:33
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi         
15:59
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
11:17
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor         
09:55
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı         
08:32
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 22:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de korona virüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei