Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika

Arnavutköy'de kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince fabrikada soğutma çalışması ve duman tahliyesi de yapıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.