Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince fabrikada soğutma çalışması ve duman tahliyesi de yapıldı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy 'de kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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