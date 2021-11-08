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Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada

08.11.2021 08:56

Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar.

Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada

2 dakika içerisinde 800 TL çaldılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir kuruyemiş dükkanına gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle kasiyerin kafasını karıştırarak 2 dakika içerisinde 800 TL çaldı. Zanlıların hırsızlık yöntemi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanın da meydana geldi. Öğle saatlerinde dükkana gelen 3 kişi çeşitli kuruyemişlerden alarak kasaya gitti. Kasa da bulunan kasiyerin aklını karıştırmaya çalışan ve sürekli sorular soran hırsızlar verdikleri paraları geri aldı üstüne üstlük bir de para üstü alarak tırnakçılık yöntemi ile 2 dakika da 800 TL para çaldı. Hırsızların o yöntemi güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İşletme sahibi Yusuf Kaya yaşanan olayla ilgili, "Bizim kasiyerimiz buradaydı. Normalde 2 personeller. Bir tanesi çekirdek alma bahanesi ile bir personelimizi oyalarken, diğerleri hesap vermek için kasiyerin yanına gitmiş. Değişik sorular sorarak kasiyerin kafasını karıştırmışlar ve verdikleri paraları geri alarak üstüne de para üstü almışlar toplam da 800 TL kadar bir zararımız var. Kasiyer arkadaşlarıma dikkatli olmalarını ve kendinden emin davranmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada

Türk Lirası, Kuruyemiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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