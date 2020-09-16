Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00'da Arnavutköy 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Çevre yolundan tali yola girmek isteyen Abdulhalim Şen'in kullandığı otomobilin lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, ardından kaldırıma çıktı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:23 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI: 1 YARALI - Son Dakika