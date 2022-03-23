Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

23.03.2022 14:53

Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi.

Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

İSTANBUL Arnavutköy'de okuldan çıktıktan sonra evine giden lise öğrencisi, ışıklarda beklediği esnada kendisini sıkıştıran otomobilden kaçmak isteyen bir kamyonetin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 16.40 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Lise öğrencisi Ali Ekber İvgin okuldan çıkıp evine gitmek için İETT durağına yürüdüğü esnada karşıya geçmek için ışıklarda beklemeye başladı. Arnavutköy yönünde ilerleyen 35 YE 173 plakalı kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı iddiaya göre, yan şeridinde ilerleyen 34 LL 4908 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucunda manevra yaptı. Yaptığı manevra nedeni ile direksiyonu toplayamayan kamyonet sürücüsü Sığırcı, trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen trafik lambası karşıya geçmek için bekleyen lise öğrencisi Ali Ekber İvgin'in üzerine devrildi. Devrilen trafik lambası ile kamyonet arasında kalan talihsiz genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı İvgin, ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan özel hastaneye ait bir ambulansın durduğu halde yaralı gence müdahale etmeyerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Kalp masajı yaptık, nabzı atıyordu

Kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı, "Burada sarı ışık yandı ben yoldan ilerliyordum bu otomobil sağımdaydı üzerime kırınca durmaya çalıştım. Duramadım kaldırıma çıkıp buraya çarptım direkt çocukta yere düştü tüm suç yan arabada. Durumu nasıl bilmiyorum inşallah kurtulur. Yerde yatıyordu ben kalp masajı falan yaptım nabzı atıyordu ama bilmiyorum." Dedi.

Yoldan geçerken kazayı fark edip duran ve yaralıya yardım eden diğer vatandaşlar ise, "Sarı ışık yanarken bir anda fren yaptılar kamyon ani fren yapınca diğer araç sollamak istedi kamyonet direğe çarptı. Çocuğa kalp masajı falan yaptılar ama direk de çocuğun üzerine düştü. Bir tane özel hastane ambulansı müdahale etmedi çocuğun bilinci yerindeydi sadece sağ bacağını demir sıyırmıştı. Yolun karşısına geçmek için bekliyordu burada ışıklar araçlara kırmızı yanıyordu." Şeklinde konuştu.

Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı
Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı
Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

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Sultangazi, Kamyonet, Lise, Kalp, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı - Son Dakika
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