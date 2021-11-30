Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi - Son Dakika

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle iki binanın çatısı uçmuştu. Son hali drone ile görüntülenen dairelerin savaş alanına döndüğü görüldü.

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle iki binanın çatısı uçmuştu. Şiddetli lodosun etkisiyle hasar gören evler drone ile görüntülendi. Görüntülerde hasarın boyutu ortaya çıktı, çatı ve çatıdan kopan parçaların dairelerin içini adeta savaş alanına çevirdiği görüldü. - İSTANBUL