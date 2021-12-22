Üye Girişi
ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

22.12.2021 04:30

ARNAVUTKÖY'de lodos fırtınasında zarar gören Hacımaşlı Camii'nin minaresinin sökülerek yenisinin yapılmasına karar verildi.

ARNAVUTKÖY'de lodos fırtınasında zarar gören Hacımaşlı Camii'nin minaresinin sökülerek yenisinin yapılmasına karar verildi. Bugün başlayan çalışmalarda minarenin ilk kısmı söküldü.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi Sarıdede Sokağı'nda bulunan, Hacımaşlı Camii'nin minaresinin yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Lodostan en çok etkilenen yerlerden biri de Arnavutköy oldu. Hacımaşlı Camii'nin 25 yıllık minaresi de lodos fırtınasında zarar gördü. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Müftülüğü, cami minaresinin incelenmesi için Arnavutköy Belediyesi'ne talepte bulundu. Yapılan incelemelerin ardından caminin minaresinin kontrollü olarak sökülmesine karar verildi. Minarenin söküm işlemi sırasında çevreye zarar vermemesi için belirlenen bazı taşları kesildi. Açılan deliklerden geçirilen zincirlerle minare vinç ile sabitlendi. Daha sonra gövdeye bağlanan çelik halat ile minarenin üst bölgesiyle ile alt bölgesi birbirinden ayrıldı. Sökülen ilk kısım vinç ile yere indirildi. O anlar havadan da görüntülendi.

"MÜFTÜLÜK YIKILMASI İÇİN TALEPTE BULUNDU"

Minarenin söküm işlemiyle ilgili konuşan Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Hakan Timur, "Arnavutköy İlçe Müftülüğü tarafından belediyemize caminin sağlamlığı ile ilgili tespit yapılması için talepte bulunuldu. Mühendis arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptılar ve caminin yıkımı yönünde karar alındı. Bunun üzerine kat eksiltme yöntemiyle yıkım yapma kararı aldık. Önlemleri alıp beton kesme makinasıyla yıkım işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

"MİNARENİN TAŞLARI DÜŞÜYORDU"

18 yıldır Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde muhtarlık yapan Hakan Pekçetin, "Minare yapılalı yaklaşık 25 yıl oldu. Son 10 yıldır cami cemaati ve köylüler tehlikeden dolayı endişelenmeye başladı. Minarenin taşları düşüyordu. Diğer yandan imam arkadaşımız merdivenlerden çıkarken sakatlanmıştı. Bir tehlike oluşmasın diye biz yetkililere bildirdik. Geçen lodos olduğunda çatılar uçtu minarenin yıkılacağını düşündük korktuk" dedi.

"USTALAR ZAMANINDA KÖTÜ MALZEME KULLANMIŞ"

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde doğup büyüyen 72 yaşındaki Yaşar Aksoy, "Yolumuzun dibi herhangi bir vatandaşa veya arabaya zarar vermeden yıkılması iyi oldu. Ustalar zamanında minareyi yaparken kötü malzeme kullanmış. Dokunduğumuzda bile dökülüyor. Bugün yıkılmasa zaten yarın kendisi yıkılacaktı" diye konuştu.

ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI
ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI
ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI
ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Lodos, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
01:04 Bakan Nebati'nin yeni sistemle ilgili soruya verdiği cevap gündem oldu: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz
00:41 İstanbul'da her yer beyaza büründü
00:24 Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe paylaşımına taraftarlardan beğeni yağmuru
00:23 Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz
23:44 Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle
23:20 Son Dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Şimdi normale döndük
23:20 Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak
23:19 Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim
22:49 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz         
00:23
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 04:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement