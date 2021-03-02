Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü

02.03.2021 08:29

Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir kahvaltı salonunda yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir kahvaltı salonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında lokanta adeta küle döndü.

Yangın, Sazlıbosna - Hadımköy yolu üzerinde bulunan yöresel ürünler ve kahvaltı salonu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde akşam saat 20.30 sularında çıktı. Çıkan yangında işletme kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında dükkan adeta küle döndü. Yangının çıkış nedeni ilgili ekipler çalışma başlatırken dükkanın soğutma işlemleri geç saatlere kadar devam etti.

Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü
Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü
Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü
Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü
Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü
Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü

Hadımköy, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bir lokanta çıkan yangında küle döndü - Son Dakika


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