Arnavutköy'deki metruk binada yangın - Son Dakika
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Arnavutköy'deki metruk binada yangın

03.09.2022 15:07
Arnavutköy'deki metruk binada yangın

Arnavutköy'de madde bağımlılarının kullandığı metruk bir binada yangın çıktı.

Arnavutköy'de madde bağımlılarının kullandığı metruk bir binada yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Arnavutköy İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yapan bir grubun meskeni haline gelen metruk binadaki, eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülüp kontrol altına alındı. Çıkan yangını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde alevlerin büyüdüğü görülürken itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahalesi kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'deki metruk binada yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'deki metruk binada yangın - Son Dakika
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