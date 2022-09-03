Arnavutköy'deki metruk binada yangın

Arnavutköy'de madde bağımlılarının kullandığı metruk bir binada yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Arnavutköy İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yapan bir grubun meskeni haline gelen metruk binadaki, eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülüp kontrol altına alındı. Çıkan yangını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde alevlerin büyüdüğü görülürken itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahalesi kaydedildi. - İSTANBUL