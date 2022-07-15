Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı

15.07.2022 10:56

Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı Yangın büyümesin diye uğraştılar, tahtaları alevlerin arasından aldılar Arnavutköy'de bir mahalle bakkalının alt katında bulunan depo kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı

Yangın büyümesin diye uğraştılar, tahtaları alevlerin arasından aldılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir mahalle bakkalının alt katında bulunan depo kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangında depo kısmı alev alev yanarken kaldırıma dizilmiş olan pazar tahtalarının yanmaması için mahalleli seferber oldu.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Erdem Sokak üzerinde bulunan bir mahalle bakkalının depo kısmında çıktı. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangın da bakkal alev alev yandı. Sokak üzerinde kurulan pazar nedeni ile kaldırıma dizilmiş pazar tahtaları da yangın büyümesin diye alevlerin arasından çıkartıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de mahalle bakkalı alev alev yandı - Son Dakika
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