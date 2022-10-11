Arnavutköy'de Salvador Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Salvador Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi

11.10.2022 09:15

Arnavutköy'de Salvador Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi Arnavutköy'de mahalle sakinleri maskeli hırsız nöbetinde Arnavutköy'de ünlü dizi La Casa da Papel maskesi takan hırsızlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Arnavutköy'de Salvador Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi

Arnavutköy'de mahalle sakinleri maskeli hırsız nöbetinde

İSTANBUL - Arnavutköy'de ünlü dizi La Casa da Papel maskesi takan hırsızlar mahalleliyi isyan ettirdi. Ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile sokakta dolaşan hırsızlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir sokağa dadanan La casa da Papel maskeli hırsızlar mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelen ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile rahat şekilde dolaşan hırsızlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken hırsızlar nedeni ile tedirgin olan mahalle sakinleri geç saatlere kadar sokakta nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışıyor.

"Dışarı çıkmaya korkar olduk, tedirginiz"

Uzun yıllardır mahalle de yaşayan ve garajı soyulan Recep Yaşar, "Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar buda bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Gençlerimiz nöbet tutuyor ama can güvenlikleri yok"

Yavuz Genç, "Araçların içerisindeki ürünler çalınıyor araçlarını da yokuşa bırakıp yürüyerek geliyorlar ses olmaması için. Gece yarısında özellikle geliyorlar bizi de tedirgin ediyor artık huzursuz durumdayız çoluk, çocuğumuz var. maddi olarak zararımız var mahalle halkı olarak şikayetçiyiz. Bu olaylardan dolayı gençlerimiz gece yarısına kadar dolaşıyorlar ama onlar da tehlikeli ve korkuyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Salvador Dali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Salvador Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi - Son Dakika

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