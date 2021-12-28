Üye Girişi
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ

28.12.2021 09:27

ARNAVUTKÖY'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor.

ARNAVUTKÖY'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi. 24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı. Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

"ARTIK EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"

Mahalle sakinlerinden Nejla Morkoç, fabrikanın yaydığı toz ve gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, "Artık evimizde huzurumuz yok. Çamaşır asamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Gittim, yalvardım, 'çocuğum hasta' dedim. Dün akşam beyaz çamaşırlarımı astım, sabah kalktım, siyah olmuş. Artık kaldırıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama çaresini bulsunlar" dedi.

"BU TOZ DEĞİL ÇİMENTO"

Mahalle sakini Behçet Mızrak da, fabrikanın kaldırılmasını istediğini vurgulayarak, "Biz hepimiz bundan şikayetçiyiz. Her yeri aradık ama bir türlü çözüm bulamadık. Bu fabrika bu mahalle içerisinde olur mu? Çok başvuru yaptık, mahalleden imza topladık ama kimse bizimle ilgilenmedi. Sabahtan beri zabıta arıyorum, kimse gelmiyor. Eşim astım hastası. Bu toz değil çimento buna alışamayız" diye konuştu.

"BURANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

Mahalle sakini Sibel Kalyancı ise, "Ben buranın kaldırılmasını istiyorum. Belediyeden kimse bize yardım etmedi. Belediye bize neden buradan daire aldığımızı soruyor. Bu izni veren belediye bunu kaldırmayan da belediye. Evime su basar diye camlarımı yıkayamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ

YORUMLAR
500

İstanbul, Fabrika, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ - Son Dakika


Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası! Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!         
10:38
Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş! Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!         
10:33
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:24 Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü
10:14 Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper
10:11 Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement