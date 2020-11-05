Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü - Son Dakika

Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü

05.11.2020 11:09
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de marangoz atölyesinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'de marangoz atölyesinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Yangın saat 05.00 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı.İddiaya göre, Özbekistan uyruklu atölye çalışanı, sobayı tiner dökerek yakmaya çalıştı. Ancak bir anda işçinin vücudunu alevler sardı. Atölyeyi de saran alevler kısa sürede büyüdü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atölyedeki yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin atölyedeki çalışmaları sırasında Özbekistanlı işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özbekistan uyruklu atölye çalışının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü
Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü

Jandarma, Atölye, Yangın, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın : 1 ölü - Son Dakika


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